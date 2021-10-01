六都地政局1日公布9月買賣移轉棟數，六都合計2.14萬棟，月增27.7％、年減12.2％，六都普遍較上月成長19～41％，反映7、8月市場逐漸脫離嚴峻的疫情風暴，雙北、桃、中四都交易量能仍未及去年同期，不過南部房市熱絡，南、高二都均創史上同期新高。

統計顯示，六都在5、6月份因房地合一稅2.0將上路帶動一波節稅換手潮，單月買賣移轉均達2.5萬棟左右，不過7、8月在房地合一新制上路以及反映疫情重創交易，六都買賣移轉降至單月約1.7萬棟，隨著疫情趨緩、因疫情而觀望或既定的購屋遞延出籠，9月六都買賣移轉已回升至逾2.1萬棟水準。

買賣移轉棟數反應疫情趨緩後，房市買氣回溫的腳步加速，全台房市「南熱、北溫」在疫情期間更為明顯，與去年買氣熱絡的9月同期相較，北中台灣四都仍有約14～21％的差距，不過受疫情影響較小、近期南科、台積設廠議題發酵的台南、高雄，各有4、5％的年增率。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，9月買賣移轉登記件數，多為下旬到8月的買賣個案，由於近月市場景氣已經擺脫疫情轉折向上，9月的移轉數據並無法及時反映當前的熱絡市況，預料後續移轉棟數仍持續走強。

六都前九月買賣移轉約19萬棟、年增7.1％，六都中仍以台南及高雄年增19％、16％較高，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年前九月交易量仍較去年同期增加，但增加的幅度已從前六的24.8％逐步下降，年增幅已明顯出現收斂。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫苗施打普及率愈來愈高，疫情趨緩商機復甦，民眾購屋信心回溫，這也讓三級警戒時房市表現依舊亮眼的南台灣，旺上加旺，而迎接第四季傳統旺季，南台灣疫情持續穩定、縣市建設利多，加上南科、台積電擬設廠等題材持續推促下，未來買氣續航力十足。

(時報資訊)