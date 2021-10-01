中央銀行為瞭解銀行辦理選擇性信用管制措施情形，並強化管制措施執行成效，邀集36家本國銀行及中華民國信用合作社聯合社召開會議，促請金融機構辦理不動產抵押貸款業務，應遵循事項審慎辦理。

央行重申，銀行辦理放款業務應落實授信風險定價原則，因9月24日第三度調整選擇性信用管制措施內容，並新增特定地區第二戶購屋貸款的規範措施。這次會議再次重申，銀行辦理各項放款業務應依據「銀行法」第34之1條及「中華民國銀行公會會員授信準則」第26條規定，確實落實授信風險差別定價原則，避免削價競爭。

央行指出，動產抵押貸款業務，應向借款人充分說明利率定價方式，以利借款人做好財務規劃。央行2020年4月已函請銀行公會，轉知各銀行辦理房貸時應落實執行「房屋貸款特別提醒事項」，銀行應就房貸商品的利率變動、貸款期限長短，及本金償還方式等內容，充分告知借款人，提醒注意房貸利息負擔及應繳金額的影響，有助借款人儘早做好財務規劃。

央行強調，未來將持續關注不動產貸款及房市發展情形，滾動檢討選擇性信用管制措施內容及執行成效，以維持金融穩定。

有關銀行法第34之1條：銀行辦理授信，應訂定合理定價，考量市場利率、本身資金成本、營運成本、預期風險損失及客戶整體貢獻度等因素，不得以不合理的定價招攬或從事授信業務。中華民國銀行公會會員授信準則第26條：會員辦理授信業務，不論採何種方式定價，或對任何授信客戶（包括公營事業或政府機關），應避免惡性削價競爭，其實際貸放利率，宜考量市場利率、本身資金成本、營運成本、預期風險損失成本及合理利潤等，訂定合理的放款定價。

(時報資訊)