影響力投資(Impact Investing)已蔚為當今社會與商業世界中最重要的議題，在眾多影響力投資涵蓋的領域中，最備受關注的就是減碳經濟。

聯邦低碳目標多重資產基金預定經理人周鉦凱表示，全球新冠疫情的肆虐喚醒人們對於永續投資的意識抬頭，從忽略ESG因子的傳統投資推進至聚焦特定社會或環境議題如節能減碳的影響力投資，促使投資人的收益策略更能面面俱到，高度聚焦全球排碳目標的低碳基金，則同時兼顧亮眼報酬及改善環境的正面力量。

周鉦凱指出，自1992年聯合國環境及發展委員會(UNCED)針對「人為溫室氣體排放」做出全球性管制目標協議，並由150餘國簽署通過，而這也是《聯合國氣候變化綱要公約》的一大進程，且長期以來不斷推動「減碳」成為未來重要趨勢。

進一步以投資角度來看，周鉦凱分析，根據統計，自去年3月以來，當全球籠罩在新冠疫情蔓延之際，MSCI全球影響力指數與MSCI全球低碳目標指數同步走高，相較於傳統股票指數明顯漲多跌少；疫情爆發以來，兩檔指數報酬率更達到4成以上，其中，MSCI全球低碳目標指數累積漲幅更達43.31％，較MSCI全球指數表現亮眼。

周鉦凱認為，低碳相關的多重資產基金因納入流動性較佳的大型股、成長性較高的中小型股，以及低波動且多為投資等級信評的綠色可持續發展債券，透過有股有債的資產配置組合，有助於提供穩健的收益成長空間。

放眼這股綠色浪潮，周鉦凱表示，目前全球各國傾力投入能源轉型政策，包含歐盟斥資上百億歐元於綠色數位轉型，美國、大陸、南韓等國家也耗資數億元在能源轉型上；再者，根據IEK研調機構指出，2021年太陽光電、風力發電及儲能市場產值可望成長至2,461億美元，顯示綠能產業潛在商機龐大。

(時報資訊)