台灣區航太工業同業公會日前召開第十屆第一次會員代表大會，進行理、監事選舉與常務理監事選舉及理事長選舉。漢翔董事長胡開宏獲出席理事全數通過，高票連任航太公會理事長；漢翔總經理馬萬鈞及副總經理莊秀美則當選常務理事。

胡開宏表示，疫情至今仍未停歇，雖然漢翔也受到衝擊，但仍會站穩腳步，帶領會員們一同跨越這個障礙。未來公會除協調同業外，持續尋求與其他產業的合作機會，如造船、複合材料與汽車輪轂等，也將協助會員取得國防部的廠商資格級別認證，建立國防產業供應鏈，共同為國防自主努力。

胡開宏強調，連任理事長，肩上的責任倍增，壓力也隨之而來，但會盡速整合公會內各會員的資源與優勢，攜手拓展國內外商機，帶領會員再創新局面。待疫情緩解後，也將積極參與各項國際活動與展會，引進商機，打開台灣航空產業的知名度，讓台灣的航空工業成為全球供應鏈不可或缺的角色。

台灣區航太公會去年因應會員數量日漸成長及國際交流活動增加，為強化資源分享與交流，公會設置五大專業委員會，包含國際合作、智慧製造、工業合作、人力資源與國機國造；另設置商情小組，定期蒐整全球航太產業發展訊息，以及全球航太產業未來發展趨勢提供會員參考。

(時報資訊)

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