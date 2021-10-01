受惠防禦型武器用功率放大器（PA）出貨量持續提升，全訊科技（5222）9月營收年增12.01％、至0.928億元，整體第三季營收達2.146億元，年增22.64％，2021年前三季營收為6.8億元，年增46.81％，三項成績均創同期新高；全訊將於10月4日起展開競價拍賣投標、10月8日開標，預計10月25日正式掛牌上市。

全訊科技為砷化鎵、氮化鎵微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）及功率放大器（PA）製造商，是台灣目前唯一專攻第二代及第三代化合物半導體製程整合元件廠（Integrated Device Manufacturer, IDM）。步入第四季，為國防產品出貨旺季，法人預期，全訊2021年整體營運可望再度挑戰新高紀錄。

全訊科技為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股7537張，其中5427張採競價拍賣，將從10月4日至6日展開競價拍賣投標，競拍底價為81元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過683張（仟股），將於10月8日開標，預計10月25日正式掛牌上市；主辦承銷商為台新證券。

全訊科技指出，公司擁有一座4吋晶圓廠，以砷化鎵（GaAs）及氮化鎵（GaN）製程，提供客戶從上游晶圓設計、製造、封裝測試，到終端功率放大器（PA）模組及次系統等一條龍的產品服務，目前資本額為新台幣6.029億元。

(時報資訊)