台苯（1310）董事改選委託書徵求再爆火藥味。市場派發布訊息表示，對外資投票意向具有影響力的ISS出具關鍵報告書建議全體外資支持市場派提名的獨董人選張國欽，反對公司除了執行長外的所有非獨董提名人，並反對解除競業禁止的規定，打臉公司派。

不過，台苯董事長林文淵則反駁指出，ISS報告書表明支持台苯董事推薦的四位候選人；其中，公司派獲得三席推薦，各為經營團隊董事長林文淵、獨立董事簡金成、林郁昌。另基於監督立場，推薦市場派的張國清獨董候選人。市場派扭曲事實、斷章取義的不正當方式，心態可議。

台苯本月14日舉行股東臨時會改選8席董事及3席獨立董事。泛市場派認為，ISS報告書的重點非常罕見建議反對除了執行長外的所有非獨立董事提名候選人，主因ISS認為公司並沒有提出一個充分獨立的董事會，以符合ISS的指導方針及全球投資人對於董事會獨立性的期望。

泛市場派指出，這次ISS報告書破天荒打臉公司派，由於現任獨董張國欽勇於揭弊告發台苯出售榮福公司涉利益輸送背信案，才獲得ISS支持；也因榮福案涉及台鋼集團久陽公司的關係人交易，ISS報告書才會反對台苯公司解除競業禁止規定，並不支持台鋼集團的董事人選。

泛市場派強調，這次改選不是經營權之爭，而是要監督台苯的公司治理。台苯目前股東結構，台灣鋼鐵持股7.9％，財團法人陳啟川先生文教基金會5.45％，春雨公司2.21％，被視為公司派陣營。台苯外資目前持股約10.87％，對這次董事改選有關鍵影響力。

不過，台苯公司派林文淵等經營團對則發佈重訊反駁，ISS報導於9月30出具關鍵報告書，建議在10月14日台苯董事改選支持董事長林文淵、獨立董事簡金成、林郁昌及張國欽；即75％支持台鋼集團提名之候選人。

林文淵說，ISS一向主張於公司經營時需有不同聲音進行監督，屬公司治理之常態。市場派斷章取義陳稱「這次ISS報告書中，非常罕見的建議，反對除了執行長外的所有非獨立董事提名候選人」，公司對媒體報導「台苯改選董事ISS報告書打公司派支持派提名獨董。」撰寫記者是否有看到完整ISS報告懷到懷疑，並對ISS報告遭誤用，深表遺憾。

(時報資訊)

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