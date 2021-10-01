陸業界估十一假期6.5億人次出遊 十大熱門地揭曉。（示意圖／中新網） 同程旅行預計，大陸十一假期國內遊人數將達6.5億人次，恢復至2019年同期的8成以上。北京、遼寧盤錦、四川成都分別為中國國內遊熱門目的地前三名。

同程旅行發布《2021「十一」黃金周旅行趨勢報告》顯示，基於同程旅行大數據對今年「十一」黃金周出行市場進行預測，國內遊人數估測將達6.5億人次，恢復至2019年同期的8成以上。根據攜程、途牛、驢媽媽、同程、去哪兒和飛豬等平台統計顯示，「十一」期間周邊遊、紅色旅遊頗為熱門，「微度假」正成為趨勢，也拉動了相關產業的發展。

同程數據顯示，「十一」假期最受歡迎的大陸國內遊目的地主要有北京、遼寧盤錦、四川成都、海南三亞、甘肅蘭州、雲南麗江、山東青島、內蒙古呼和浩特、江蘇蘇州、陝西西安。在環球影城帶動下，北京位居此次大陸國內遊熱門城市榜首，而盤錦作為熱度第二的城市緊跟其後，此外，九寨溝全域恢復開放推動了四川相關旅遊線路的熱度增長，成都位居國內遊熱門城市第三名。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，受疫情影響，今年「十一」出行以探親遊和周邊短途遊為主。同程數據也顯示，十一期間，周邊短途旅遊需求仍然十分旺盛，休閒娛樂、動植物園、主題樂園等以短途周邊遊為主的景區主題熱度排名較高。

(時報資訊)