上海出口貨櫃運價指數SCFI昨（30日）小跌0.62％，終止連20周漲勢，但美東線大跌逾6%，航運股大跳水，貨運三雄擋不住賣壓，終場全面翻船跌停，手上套牢船票的散戶哀鴻遍野，究竟三雄要殺到哪？法人指出，航運這波腰斬，行情已走空，未來貨櫃三雄有機會回到百元以下，提醒投資人，任何反彈都是賣點，後勢保守應對。

10月1日起大陸黃金周開始放假停工，上海航交所提前一日公布最新SCFI運價指數，單周下跌0.62％至4614點，終止20周連漲走勢；各航線中，美東線下跌6.1%、美西線持平、歐洲線下跌0.2%。從2016-2020年，大陸十一長假前運價都呈現下跌，預期運價回檔屬正常修正。

法人認為，運價回跌在預期之中，且第4季不看淡，但10月首個交易日，航運股還是應聲跳水，貨櫃三雄長榮 、陽明與萬海股價同步重挫跌停，分別收在113.5元、108元、183.5元，二雄更跌到逼近百元，5月份的2位數股價就在眼前。

摩爾投顧分析師黃睿緯指出，今天是10月1日第一個交易日，貨櫃三雄帶量破線，頭部型態儼然形成，上檔層層套牢反壓，未來看的保守。他強調，7月初航運股最熱絡、利多滿天飛時，就提出預警不要追高，即使來到8、9月看法不變，還提到只有時間波跌深反彈，沒有波段行情。

黃睿緯研判，貨櫃三雄將會出現長期慢性盤跌的現象，未來貨櫃三雄有機會回到百元以下，建議投資人逢高出脫股票，換股操作，任何反彈都是賣點，後勢請保守應對。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意