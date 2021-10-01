【時報-台北電】順藥(6535)公告公司LT5001治療尿毒性搔癢之新藥，一期併二期臨床試驗，完成一期之分析數據解盲。

順藥LT5001治療尿毒性搔癢之新藥，一期併二期臨床試驗(第Ⅰb/Ⅱ期臨床試驗)之一期臨床試驗結果。LT5001用途是適應症為治療尿毒性搔癢，預計進行二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。

一期併二期(第Ⅰb/Ⅱ期臨床試驗)人體臨床試驗計畫，已完成Ib期之試驗結果分析。評估LT5001試驗藥物在具中度至嚴重尿毒搔癢的血液透析患者之安全性、耐受性及藥物動力學研究。評估尿毒搔癢之洗腎病患塗抹LT5001試驗藥物之安全性。尿毒搔癢病患塗抹LT5001於搔癢部位連續四周，期間在LT5001組僅有一例發生一次不良反應，嚴重程度為輕度，發生率為1/12(8.3%)；在安慰劑組無不良反應發生。

市場現況，尿毒性瘙癢是慢性腎臟病(Chronic kidney disease, CKD)與末期腎臟病患者(end-stage renal disease, ESRD)常見的併發症，在一項國際性研究中，約有42%的血液透析患者備受中度至嚴重的尿毒搔癢症狀困擾，目前尿毒搔癢症的藥物治療僅有抗組織胺類藥品、類固醇藥品、GABA 結構類似物與保濕產品或照光治療等，至今仍無針對尿毒搔癢症之核准用藥。LT5001藥品，以外用軟膏方式藉由皮膚塗抹，可提供病人安全且方便的治療選擇，改善生活品質。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意