【時報記者張漢綺台北報導】已多次成功完成跨國收購的貿聯-KY(3665)再度啟動收購，貿聯-KY與德商LEONI AG(Xetra:LEO)宣布，貿聯-KY將以總交易金額約為4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務(LEONI Industrial Solutions)，貿聯-KY董事長梁華哲表示，此次收購將進一步實現產品多元化的長期策略，也為多個長期動能帶來立即性的增長。

貿聯-KY為線束和連接服務解決方案的國際供應商，公司除深耕既有的產品客戶，也積極透過併購方式擴大產品線及進行全球化佈局，繼2017年收購LEONI電器事業、2020年收購新加坡商Speedy Industrial，貿聯-KY與德商LEONI AG宣布，今日雙方已達成最終協議，貿聯-KY將以總交易金額約為4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務，此交易已獲得貿聯-KY董事會通過，將以現有現金和融資進行。

LEONI工業應用事業群為全球知名的線束和線束系統領導者，2020年營業額約為4.30億歐元，終端市場涵蓋數據通訊、醫療保健、機器人解決方案、工業自動化、電動車、軌道運輸等國際知名客戶群，據點橫跨歐洲、北美以及亞洲，於多項領域的尖端技術享有領先地位。

貿聯-KY總經理鄧劍華表示，貿聯-KY收購LEONI工業應用事業群，可望加速成為工業用、數據中心、車用和電器等領域連接解決方案的全球領導者，取得並受益於跨市場的電動化、數位轉型的長期動能需求，強化全球布局，整合歐、美、亞新據點產能技術優勢，深耕布局高吸引力、高增長的應用，並透過規模經濟、合併後的成本綜效，推動更大的長期增長潛能，一舉擴大貿聯-KY在先進工業應用及歐洲市場的能見度。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，收購LEONI工業應用事業群將推升我們的技術和服務能力、強化全球規模、拉近與客戶的距離，並獲得新的工業用客戶。此次收購將進一步實現產品多元化的長期策略，也為多個長期動能帶來立即性的增長。

此次交易在雙方準備作業完成及取得主管機關核准後，預計將於2022年初完成收購。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意