【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣銀髮產業協會今日舉辦2021銀髮產業趨勢調查-未來10大安居設計成果發表會。台灣銀髮產業協會李宗勇理事長指出，社會正在持續變老當中，未來的5年內，台灣65歲以上的長者將達到人口比例的1/5，如何回應超高齡社會的需求與面對這樣的社會挑戰實是迫在眉睫。

呼應全球正在提倡的「Aging in place(在地養老)」概念，台灣銀髮產業協會與各業者合作，藉由掃描全球跨領域的銀髮住居與新興生活型態的樣貌，找出「安居」四大關鍵面向「空間環境」、「整合服務」、「社群參與」、「自我成長」，再透過跨足銀髮產業、產品與科技研發、趨勢研究與第一線銀髮服務的25家跨界專家共創，以及針對600位尚未退休的準銀髮族準銀髮族(55~65歲)進行問 卷調查，了解台灣準銀髮族對於未來安居的需求、期待和未被滿足之處。

台灣銀髮產業協會李宗勇理事長偕同意集設計楊振甫執行長和東方線上施惠民總監，首次公開「未來大安居設計趨勢」的調查內容與分析報告，除此之外，更邀集關心台灣高齡化議題的不同產業界代表，包括國泰人壽洪祝瑞副總經理、法律事務所李益甄律師、將捷建設林莉婷董事長、中化銀髮事業陳佳雯副總經理，共同出席進行跨界對談，從調查報告中，探討在全球面臨疫情衝擊、少子高齡的挑戰，產業提出了哪些前瞻的策略佈局；同時，高齡議題絕不是單一產業或能讓更多元的產業或新創事業等，有機會建立起新型態的服務生態體系，共同支持且能永續經營未來安居的理想生活。

台灣銀髮產業協會表示，希望透過此次的創新趨勢調查，能引領台灣產業的研發佈局，帶給社會大眾與消費者更多對於銀髮生活未來情境的想像，並協助促進更完善的資源串整，期待能從產業端向政府進行倡議，加速推動相關政策的制定。

(時報資訊)