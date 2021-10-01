【時報記者王逸芯台北報導】台苯(1310)預計在14日將舉行股東臨時會改選8席董事及3席獨立董事，其實台苯股權大戰幾乎每三年就上演一次，林文淵、孫鐵漢早已經非首次交手，在臨時股東會即將登場之前，對外資投票意向具有影響力的ISS(Institutional Shareholder Services)出具關鍵報告書，建議全體外資支持市場派提名的獨董人選張國欽，反對公司除了執行長外的所有非獨董提名人，並反對解除競業禁止的規定。

泛市場派指出，這次ISS報告書破天荒打臉公司派，由於現任獨董張國欽勇於揭弊告發台苯出售榮福公司涉利益輸送背信案，才獲得ISS支持；也因為榮福案涉及台鋼集團久陽公司的關係人交易，ISS報告書才會反對台苯解除競業禁止的規定，並且不支持台鋼集團的董事人選。

泛市場派指出，ISS報告書的重點包括：

1.ISS非常罕見的建議反對除了執行長外的所有非獨立董事提名候選人，主要係因ISS認為公司並沒有提出一個充分獨立的董事會，以符合ISS的指導方針及全球投資人對於董事會獨立性的期望。

2.ISS建議支持市場派所提名的獨立董事候選人張國欽，張國欽為今年9月向台北地檢署告發台苯董事長林文淵、總經理陳柏元涉嫌圖利及背信的董事之一。

3.ISS建議反對公司派所提出的「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案」，主要係因公司並未提供任何有關於董事進行或潛在競業禁止活動的訊息，而這也反映了過去公司恐涉隱匿關係人交易所造成的負面影響。

台苯這次改選，公司派提名董事包括現任董事長林文淵、副董事長陳柏元，及董事王炯棻、李勝琛律師、陳建甫，春日機械董事長陳其泰、久陽精密董事長孫正強與榮剛執行副董李郁真都在名單中；獨董提名人簡金成、黃瑞沐、林郁昌。泛市場派提名現任董事劉正元、徐定睿，華航工會前理事長葛作亮、媒體人彭華幹及方豪、孫榮康、黃采婕、趙興中，獨董提名人張國欽、陳建宏、蔡宜蓁。

據悉，林文淵及王炯棻是台苯法人董事「台苯投資公司」的法人代表，台鋼公司股權由金智富資產管理公司持有，董事長為王炯棻；台苯投資、台鋼、金智富和久陽等公司組成台鋼集團，會長是謝裕民。

台苯目前股東結構，台灣鋼鐵持股7.9%，財團法人陳啟川先生文教基金會持股5.45%，春雨公司持股2.21％，被視為是公司派陣營。台苯這屆董事任期到明年初，外傳公司派提前改選是為突襲泛市場派，但台苯外資目前持股約10.87%，對這次台苯改選董事有關鍵的影響力。

(時報資訊)

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