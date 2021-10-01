【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在全球晶片荒持續籠罩下，美國通用汽車和福特汽車周四宣布繼續減產，凸顯出晶片供應短缺對汽車製造業造成的衝擊不減反增，根據一份最新的產業報告，由於晶片短缺不斷打亂工廠生產，美國9月汽車銷量估將暴跌多達26%，第三季整體銷量恐將大減至少13%，而通用和福特單季銷量估將重挫約三成。

美國兩大汽車製造商通用和福特宣布，受到全球晶片短缺影響，公司將進一步減產。通用汽車宣布墨西哥Ramos工廠停工的時間延長2周，但5月起就停產的密西根州Lansing Grand River工廠下周一復工。

福特汽車宣布密西根州Flat Rock工廠和堪薩斯城工廠其中一條生產線將於下周停工，肯塔基工廠則由3班制減為1班制。

根據Cox Automotive、Edmunds和JD Power/LMC Automotive周四發布的預測報告，第三季（7～9月）美國汽車銷量將不到340萬輛，比去年同期因受到疫情重創的銷量還減少13%～14%。9月美國汽車銷量則估將崩跌24%～26%。此外，9月銷量估將僅剩下100萬輛，創下10年新低。

零組件短缺導致汽車製造商斷斷續續停工數周甚至數個月。生產不足，再加上消費者需求強勁，已經導致汽車庫存創下歷史新低。但這些最新的分析報告指出，汽車產業的供應情況可望在第四季溫和改善，並一直持續到明年，但要到2023年才會「恢復正常」。

報告亦指出，9月美國平均汽車交易價格估將達到42,802美元，為連續第4個月突破40,000美元大關，再度改寫歷史新高。分析師表示，消費者需求強勁和庫存吃緊之間的失衡情況，導致汽車價格上漲。

大多數在美國銷售汽車的汽車製造商將於周五公布第三季銷售報告，而福特預計將在下周一公布。預測報告指出，通用汽車和福特第三季在美國的銷售量估將分別下滑31.5%和29.3%，衰退情況最為嚴重，而南韓現代/起亞汽車可望逆勢增長10.1%，成為少數的黑馬。特斯拉第三季銷量則估將成長約26%。

(時報資訊)