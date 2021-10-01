【時報記者任珮云台北報導】受到中國限電與供電將漲價消息影響，台股周五(10/1)開低走低，終場大跌363.88點或-2.15%，收16,570.89點，成交量3396.28億元，周線收黑。富蘭克林華美投信認為，因市場擔憂中國傳出調漲25%影響，將轉嫁生產成本、拖累經濟表現，台股與日韓股周五收跌，僅電信等大型類股平盤有撐，建議短線仍應持續觀察後續反應、挑選大型股逢低介入。

日盛上選基金研究團隊表示，恆大對台股沒有影響，能耗雙控對台股供應鏈，尤其是電子下游有較大影響，但影響程度還在評估中，要看中國政府接下來的動作。目前研判主要原因為中國發改委8月下發文件通知多個省份能耗不達標，因此在第三季度考核前地方政府突擊限電。中國官媒9月29日發表看法，認為能耗雙控不應該一刀切，預期第四季度後影響趨緩，不致影響廠商出貨。台股第四季正面看待。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，除了電價上漲，台商擔憂對製造業生產與獲利影響外，先前公布之中國PMI數據表現不佳，也讓市場擔憂中國內需消費力明顯減弱，甚至可能拖累全球及相關市場表現。

郭修伸分析，市場最擔憂的是中國廣州將調漲供電價格25%一旦落實，因中國仍為全球生產製造業最大基地，調漲電價會墊高各類廠商的生產成本，後續可能侵蝕獲利，連帶將影響未來企業營收，因此股價率先下跌反應。不過，郭修伸也表示，目前的電價上漲後續狀況僅是市場預測，尚未進一步得到證實。建議投資人在這短暫股市修正期間內，可以多篩選具有業績支撐且產業具成長潛力的資訊科技、半導體及大型績優股等，一旦消息面淡化，今年每季度具業績支撐的類股，具有快速反彈機會，建議投資人可逢低布局。

產業方面，日盛上選基金研究團隊分析，半導體、5G手機、伺服器、新能源車將是本季四大亮點族群。2H半導體旺季效益，封裝及測試產能陸續到位；5G手機滲透率跳高，零組件升級帶動商機；受惠資料中心建置及新CPU平台帶動換機潮，台廠包辦伺服器相關零組件製造，將迎來強勁成長，新能源車趨勢明確，商機看旺！

(時報資訊)