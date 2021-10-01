近期在大陸監管政策、恒大地產與限電政策等變數，加上美國即將執行QE退場計畫等影響下，台股第三季重挫820點，終止季線連五紅，永豐投信指出，台股與全球股市短期震盪加劇，代表全球景氣進入成長換檔與投資人全新檢視配置階段，美國貨幣政策方向的改變，牽動全球熱錢流向，台股暫時修正後，仍將回歸第四季旺季行情，同時具備基本面支撐上攻力道。

永豐投信指出，儘管年中疫情的威脅與外部金融環境變數，帶來台股季度震盪修正，但第四季振興券上路，景氣提振復甦力道，加上年底消費旺季來臨，蘋果新機發佈後買氣熱絡，半導體缺貨危機仍然未解，台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G等產業趨勢題材挹注成長動能。

此外，主管機構指引企業ESG改善方向，並鼓勵金融機構相關金融商品推出，ESG相關投資具備抗跌性，加上企業營運良好、提供優異股息策略等，具備長期投資價值。永豐投信認為，可將台股ESG相關配置，納入長期投資部位，第四季核心投資部位可納入ESG ETF，把握股價波段低檔建立長期存股領息部位。

以永豐台灣ESG ETF為例，其擁季配息機制，即將在10月19日進行首次除息，首次配息每單位配發0.432元，換算年化配息率高達5.5％，是法人眼中、近期調整第四季投資配置台股部位的選項之一。

(時報資訊)