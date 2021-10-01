陽明海運（2609）今（1）日在台船（2208）高雄廠舉行2,800 TEU級全貨櫃輪「長明輪」新船命名典禮，為陽明海運委由台船建造10艘2,800TEU級全貨櫃輪中最後竣工交付之新船，此系列船舶將作為亞洲區間經營主力船舶，使陽明海運船隊更具環保競爭力。

典禮由陽明海運董事長鄭貞茂及台船總經理魏正賜共同主持，並邀請交通部祁文中常務次長夫人張美珍擔任「長明輪」命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的圓滿祝福。

陽明海運10艘2,800TEU系列貨櫃船已全數交付投入船隊營運，隨亞洲區域經濟發展，本系列船舶將作為區間經營主力船舶，使陽明海運船隊更具有環保競爭力。

長明輪為陽明海運委由台船建造的10艘2,800TEU級全貨櫃輪中最後竣工交付之新船，該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備353個冷凍櫃插座，船速可達21節，採劍艏船型節能設計，可節省油耗表現及流體動力性能，搭配主機採用Low-Load Tuning EGB模式，輔以脫硫塔的安裝，可有效率的降低氮氧化物（NOx）及硫氧化物（SOx）之排放，使船舶更具環保優勢並符合國際標準。

長明輪為全台首批取得挪威驗船協會（DNV）的SmartShip OE（Operational Enhancement）及PE（Performance Enhancement）智能標章認證船舶之一，性能包含特定航路貨櫃積載規劃可提高貨櫃裝載彈性，及船體俯仰姿勢最佳化可有效節省油耗，將可提升船舶營運性能，同時達到降低溫室氣體排放目的，兼具環保節能及降低營運成本的特質，達到企業與環境永續雙贏。

長明輪交船後，將配合公告臨時性運力調整計畫，投入一航次中東線加班船服務，協助紓解近期台灣產業出口艙位緊張問題，後續將配置於原定亞洲區間KCX航線服務，靠港順序為釜山 - 上海 - 廈門 - 新加坡 - 巴生 - 巴西古當 - 林查班 - 蛇口 - 釜山。

(時報資訊)

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