【時報-台北電】理想汽車在微博公布9月交付資料。理想汽車9月交付7,094輛理想ONE，同比2020年9月增長102.5%。2021年第三季理想汽車累計交付25,116輛，同比增長190%。2021年前九個月，理想汽車總交付量達55,270輛。自交付以來，理想ONE目前累計交付量已達88,867輛。
理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，受到晶片供應持續短缺的影響，理想汽車9月交付量有所下降，公司正在採取更多措施，以確保零部件的供應，希望盡可能地縮短用戶提車等待週期。
截至9月30日，理想汽車全大陸已有153家零售中心，覆蓋85個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心223家，覆蓋165個城市。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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