【時報記者王逸芯台北報導】台數科(6464)與日商優必達株式會社今日宣布，已於9月13日起提供雲遊戲服務GAMENOW給台數科機上盒用戶，成為全台首個提供雲遊戲服務的機上盒。台數科有近50萬機上盒家庭用戶，年底前將上架百款遊戲供訂閱用戶無限暢玩。

台數科指出，多數遊戲大作畫質精美、運算耗能且複雜，須依靠玩家採購高規格硬體設備。雲遊戲將運算等精密處理程序放置於雲端伺服器上進行，突破硬體設備上的不足與資料下載量耗時等窘境，玩家不需購買高規格硬體，僅需訂閱雲遊戲服務、確保網路穩定連線就能無負擔、更便利的暢玩大作。

優必達長期協助知名遊戲發行商及開發商將其作品上雲至不同遊玩平台，初期雲遊戲服務揀選多達50款遊戲，含RPG、競速、格鬥、射擊、解謎等多樣類型。連接電視大螢幕，可以享受台灣最知名的本土作品《返校》以及國外3A大作《控制》、《戰慄深隧》等作品的刺激視覺、聽覺互動外，台灣玩家必玩經典《麥提9號》、《麻將大戰》、《狩魔師4》、《格鬥天王》也都在GAMENOW遊戲庫內，年底也將累積上架百款遊戲，包含頂尖遊戲開發商旗下籃球、動作、競技類型作品。

優必達至今已協助多家歐美、日韓平台商推動雲遊戲服務，跟進音樂、電影串流行列，台數科目標遊戲串流服務提供家庭娛樂新選擇，看準居家娛樂需求，雲遊戲優勢助攻，遊戲更新時間快、降低玩家遊戲硬體門檻，月付199元即可享受價值2萬元台幣的遊戲庫，促銷期間更是提供前500戶月付99元的優惠方案，希望吸引更多家庭及玩家訂閱台數科的加值服務。

(時報資訊)

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