美股道瓊工業指數周四（30日）大跌546.80點，周二（28日）也重挫569.38點，其實，自9月以來，市場即不斷有聲音警告美股恐將修正，著名對沖基金Omega Advisors創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）表示，近期美股不會出現重大波動，但10%的回檔修正隨時都可能出現。

外媒報導，自2020年3月疫情爆發以來，美股自低點反彈，標準普爾500指數幾乎已經翻了1倍，但還沒有經歷過10%的回檔修正，什麼事件才會使股市發生重大波動呢？Cooperman在接受CNBC訪問時表示，這需要經濟衰退、聯準會（Fed）政策山現重大轉變、不友善的利率上升、美元暴跌或某種重大的地緣政治事件來破壞市場，但他不認為這些情況可能出現。

目前的情況是第2季國內生產毛額（GDP）成長 6.6%；且只有一半的聯準會政策制定者認為央行最快會在明（2022）年升息；美元指數周三（29日）來到近11個月的高點；而標準普爾500指數30日下挫51.92點，跌幅1.19%，收在4307.54點。

雖然Cooperman認為上述可能造成美股重大波動的事件不可能發生，但他也指出，短期來看，市場可能隨時下跌10%或15%，不過，他認為下跌幅度不會超過10%。

不過，Cooperman對美股長期看法偏空，主要是擔憂29兆美元的政府債務、高通膨以及低利率。

(時報資訊)

#美股 #通膨 #升息 #GDP

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
28771.07 -681.59(2.31%)
14:15
南韓KOSPI
3019.18 -49.64(1.62%)
14:32
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
7031.04 -55.38(0.78%)
16:41
法國CAC
6473.58 -46.43(0.71%)
16:41
德國DAX
15136.47 -124.22(0.81%)
16:41

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