聯合國於本年大會通過訂定每年10月7日為「世界棉花日」，我國作為國際棉業諮詢委員會(ICAC)會員，經濟部國際合作處應國際棉業諮詢委員會(ICAC)邀請，同步於台灣辦理棉紡與化纖織品整合應用之企業參訪活動，盼藉由參訪織品文化館及紡織生態園區，以及經由循環紡織座談會，協助國人瞭解台灣在全球紡織產銷體系不可替代的重要地位，增進民眾對棉花的認識及親近棉花產品，同時表達台灣對「世界棉花日」之熱情參與及支持，響應「2021年世界棉花日」活動。

經濟部國際合作處偕外交部及紡織產業公協會，與位於台南的和明織品文化館及宏遠紡織生態工業園區合作，邀請7所大專院校紡織、服裝及設計科系師生，以及棉紡業者、產業公會等80餘人，經由參訪活動，深化青年學子對棉紡及化纖織品整合應用之認識，並體驗饒富趣味的棉布DIY綁染工藝。台南企業文化藝術基金會也配合舉辦「循環紡織座談會」，讓青年學子對臺灣紡織業追求永續的理念有更深入之認知。本項「世界棉花日」參訪活動，知識性與趣味性並重，透過產業先進的經驗傳承分享，除讓青年學子認識棉紡產業外，也達到同步參與國際活動的目的。

2021年世界棉花日參訪活動，先到訪位於台南七股區的「和明織品文化館」，參訪者藉由參觀導覽體會一塊棉布的生產製程，是紗線交錯編織的結果，經過汗水及時間的累積，才得以醞釀出美麗的布面圖案，並了解運用多彩、創意展現天然纖維(棉、麻等)與化學纖維結合應用布料的多種面貌。和明織品文化館以精緻且優質的紡織面料為基礎，順應時代趨勢，開啟以文化與服務為主的產業新紀元，給參訪者帶來不一樣的紡織品應用體驗；並透過導覽人員解說，讓參訪者發揮創意，使用Oeko-Tex 100認證的無毒染料，自行創作出獨一無二的棉質綁染商品，來感受棉花的魅力。

此外，在和明織品文化館辦理一場「循環紡織座談會」，由台南企業文化藝術基金會分享與和明紡織、宏遠興業等企業共同推動之「布料銀行」的理念及成果，並說明以活化庫存布料，帶入循環經濟的共享共創模式，協助布料業者減少庫存，並滿足設計學群學生與設計師少量多樣的需求，推動循環經濟及教育消費者，達成永續發展的企業社會責任。

活動也參訪位於台南山上區的宏遠興業紡織生態工業園區，瞭解台灣紡織業以創新、永續，及垂直整合的一貫廠優勢，善用棉纖維的特性，結合化學纖維，利用長短纖交織，以及染整後處理加工及機能性加工，提升棉織物之價值，並如何在疫情期間，快速把機能性布料研發能量轉換至防疫用布製造，開發出一系列的PPE防疫產品，如：布口罩、可多次清洗使用的防護衣等。

相關活動成果將公布於「世界棉花日」專屬網站www.worldcottonday.com，讓世界各國瞭解台灣棉紡與化纖整合應用之成功案例，以及台灣紡織業透過共創合作與設計再生，建立回收利用的完整供應鏈，達到零浪費的循環經濟情況，亦盼藉此活動與國際棉業諮詢委員會(ICAC)各會員國進行交流，提升我國國際參與，以及促進產學合作與人才培育，以反映棉花作為全球商品的重要性。

(時報資訊)

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