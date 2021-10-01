【時報記者任珮云台北報導】永豐投信發佈旗下2檔台股ETF最新期前配息公告，永豐台灣ESG(00888)在成立滿半年後，將進行首次季配息，此外，已連續9年除息並完成填息的永豐臺灣加權(006204)將進行本年度配息，2檔台股ETF訂於10月19日除息，永豐投信提醒有息收需求投資人，要把握10月18日前買進或持有，以享有本次配息機會。

永豐投信期前公告，2檔台股ETF每單位配息金額分別為：成立甫滿半年提供季配息的永豐台灣ESG ETF配息金額為0.432元，而連續第十年進行年度配息的永灣臺灣加權ETF配息金額為5.3元，創下歷年最高。

永豐台灣ESG ETF自3月底掛牌後除了提供永續ETF新投資選擇外，ESG主題加上季配息機制，更使得永豐台灣ESG ETF深受存股族青睞，從掛牌之初參與投資人數僅9,000餘人，至9月底投資人數逼近58,000人，9月份期間由於投資人把握除息前買進時機，在股價回檔之際成交量明顯放大，基金規模也挺進到成立以來新高52億元之上。

永豐投信表示，今年台股遭遇本土新冠疫情爆發的衝擊，隨後出現上攻萬八行情，近期則受到中國監管政策、恒大地產與限電政策變數，加上美國即將執行QE退場計畫等影響帶來股價波動，今年第三季台股出現下跌820點，終止季線5連紅，9月份台股指數也見收黑，然台灣科技產業仍具備堅實產業前景，電動車、半導體、5G等產業趨勢題材挹注成長動能，對於有息收需求的投資人而言，建議把握股價波段低檔建立長期存股領息部位。

(時報資訊)