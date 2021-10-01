【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日股周五跌至近一個月低點；人們越來越擔心，全球供應鏈的干擾，可能使通膨在更長時間內維持高漲；另外，拜登(Biden)政府重要的支出法案被推遲，令投資情緒受壓。

　周五日經225指數收跌681.59點或2.32%，為28771.07點。東證一部指數跌43.85點或2.16%，為1986.31點。兩者雙雙創下近三個月最大跌幅，並創下今年九月初以來的低點。

　里昂證券主管Takeo Kamai指出，對於美國基礎建設法案無法在國會通過，似乎是今天的罪魁禍首，但情況不像是恐慌性拋售。

　日經指數保持在高於28600-28650點之間的主要支撐點，50日、100日和200日移動均線都在這些點匯合。

全球範圍的物價壓力正在上升，原因包括工人短缺、船舶短缺、歐洲天然氣價格飆升，以及中國電力短缺。

　家具營運商宜得利(Nitori)跌6.0%；該公司季度業績未能符合市場預期。

　住友化工下跌5.3%； 該公司在7~9月的季度獲利預期，未符合市場預期。

　矽晶圓製造商Sumco大跌4.4%。該公司宣布發行1280億日圓(約11.4億美元)新股，以資助新產能的擴張。

　任天堂跌8.7%；村田製造跌5.7%；Keyence跌3.0%。這些股票新納入日經225指數，在納入前已先出現一波上漲。

　東芝漲3.1%；美國避險基金Elliot管理宣布，對東芝持有大量股票。

　樂天上漲3.2%。該公司表示，其線上銀行部門將上市。

(時報資訊)

#日股

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
28771.07 -681.59(2.31%)
14:15
南韓KOSPI
3019.18 -49.64(1.62%)
14:32
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
7031.04 -55.38(0.78%)
16:41
法國CAC
6473.58 -46.43(0.71%)
16:41
德國DAX
15136.47 -124.22(0.81%)
16:41

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