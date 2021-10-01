【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日股周五跌至近一個月低點；人們越來越擔心，全球供應鏈的干擾，可能使通膨在更長時間內維持高漲；另外，拜登(Biden)政府重要的支出法案被推遲，令投資情緒受壓。

周五日經225指數收跌681.59點或2.32%，為28771.07點。東證一部指數跌43.85點或2.16%，為1986.31點。兩者雙雙創下近三個月最大跌幅，並創下今年九月初以來的低點。

里昂證券主管Takeo Kamai指出，對於美國基礎建設法案無法在國會通過，似乎是今天的罪魁禍首，但情況不像是恐慌性拋售。

日經指數保持在高於28600-28650點之間的主要支撐點，50日、100日和200日移動均線都在這些點匯合。

全球範圍的物價壓力正在上升，原因包括工人短缺、船舶短缺、歐洲天然氣價格飆升，以及中國電力短缺。

家具營運商宜得利(Nitori)跌6.0%；該公司季度業績未能符合市場預期。

住友化工下跌5.3%； 該公司在7~9月的季度獲利預期，未符合市場預期。

矽晶圓製造商Sumco大跌4.4%。該公司宣布發行1280億日圓(約11.4億美元)新股，以資助新產能的擴張。

任天堂跌8.7%；村田製造跌5.7%；Keyence跌3.0%。這些股票新納入日經225指數，在納入前已先出現一波上漲。

東芝漲3.1%；美國避險基金Elliot管理宣布，對東芝持有大量股票。

樂天上漲3.2%。該公司表示，其線上銀行部門將上市。

(時報資訊)