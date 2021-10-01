【時報-台北電】杏國(4192)有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營收51.9萬元，稅前淨損2479.9萬元，稅後淨損2479.9萬元，每股虧損0.22元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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