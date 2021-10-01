若有這四人邀你進飆股群組千萬別信。國泰金控1日發布新聞稿澄清，國泰投信董事長張錫、國泰金控投資長程淑芬、國泰金資深副總姚旭杰、國泰期貨分析師蔡明翰近期都被不明人士冒名，在網路上散布不實投資資訊，要招攬民眾加入群組，以進一步詐取無辜投資人金錢，國泰金提醒民眾千萬別上當。

國泰金控強調已委任律師處理後續事宜，並將追究行為人的民、刑事法律責任。

國泰金控、國泰投信及國泰期貨都鄭重澄清：「國泰金控、國泰投信、國泰期貨及前述主管從未知悉或涉及該等網站及社群媒體的運作，亦從未同意前述網站及社群媒體使用國泰金控、國泰投信、國泰期貨商標、及以這些主管的名義進行任何發言，更遑論以此名義進行投資教學。」

因為股市投資熱，全民瘋台股，近期網路詐騙手法也跟著多樣化，遍及各大通訊軟體及社群媒體，冒用金控商標、金控高階主管姓名、肖像或財經專家等名義的投資詐騙案件也層出不窮。

由於民眾會希望「跟著專家或名人理財」，因此有人冒用國內最大金控的國泰投信董事長張錫、國泰金控投資長程淑芬及資深副總姚旭杰、國泰期貨分析師蔡明翰的名義，要招攬民眾加入群組，付費得明牌，國泰金呼籲投資人應提高警覺，若從事投資應慎選合法管道，以免上當受騙。

為避免不法人士所散布的不實內容誤導投資人，導致無辜投資人受騙上當，國泰金控、國泰投信、國泰期貨已在官網及投信投顧公會官網上發布聲明澄清，希望外界切勿受騙，並勿將該不實內容轉載散播。對於前述不法行為，國泰金控已委任律師處理後續事宜，並將追究行為人之民、刑事法律責任，國泰金控提醒投資人，務必審慎確認所進行之投資或交易，係透過合法金融機構及途徑進行，以保障投資權益及財產安全。

(時報資訊)

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