【時報-台北電】百徽(6259)有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營收3100萬元，稅前淨損57萬元，歸屬母公司業主淨損57萬元，每股虧損0.04元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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