【時報編輯廖小蕎綜合報導】疫情、通膨、縮表疑慮及經濟放緩等多利空籠罩，隔夜美股重挫，其中道瓊大跌500多點；綜觀9月，標普500及那斯達克指數月跌4-5%不等。受到美股疲軟影響，多頭缺乏信心，台股10月開局不利，開跌51.77點、報16883點，盤中賣壓沉重，狂瀉逾400點，最低下探至16503.74點，終場收跌363.88點或2.15%、報16570.89點，成交量3396.28億元。本周收跌689.3點或3.99%，周線連4黑。

今日外資(不含外資自營商)賣超396.4584億元，投信買超18.2757億元，自營商賣超69.0181億元，三大法人賣超447.20億元。其中，外資連4日賣超，共提款969.95億元；本周來累計賣超862.13億元。

盤面上看，各類股齊跌、電金傳全倒。權值股續弱，台積電(2330)開低579元，一度跌至571元，收跌1.03%、報574元，逼近年線；聯電(2303)於盤下震盪，收跌2.19%、報62.6元；鴻海(2317)收跌1.9%、報103元今日最低；大立光(3008)數度翻紅失敗，收跌2.51%、報2135元；聯發科(2454)開平走低，收跌2.21%、報885元。金融股收跌1.28%，大老富邦金(2881)收跌1.69%、報75.4元；國泰金(2882)收跌1.73%、報56.9元。航運股下挫逾8%、跌幅最深。貨櫃三雄同步破底，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)苦吞跌停。散裝貨運也無法躲過空襲，新興(2605)打入跌停，四維航(5608)跌幅高達9%、逼近跌停，裕民(2606)收跌8.3%，益航(2601)跌幅逾7%。

陶玻股收跌逾5%、跌幅居次，台玻(1802)領跌、跌幅達5.7%，和成(1810)、冠軍(1806)、中釉(1809)及凱撒衛(1817)收黑。此前強勢的造紙、紡織及塑化股均拉回修正，均收跌3%以上。鋼鐵股一片綠，龍頭中鋼(2002)收跌1.2%。盤面上唯一亮點就屬綠能，大陸能耗雙控政策影響，太陽能板吹漲風，概念股發光，新晶投控(3713)飆漲停，安集(6477)勁揚逾8%，茂迪(6244)收漲2.8%，元晶(6443)、達能(3686)、聯合再生(3576)表現不俗。此外，面板不畏外資昨日大砍，上半場強力抗跌，可惜未能跑贏至終點，友達(2409)收跌逾2%、群創(3481)小跌0.88%、彩晶(6116)收跌逾3%。

台股今遭多殺多賣壓、殺聲隆隆，僅綠能概念一支獨秀。法人分析，受到陸限電令停產衝擊，多廠營運出現雜音，以致買盤有所保留。展望後市，第一金投顧認為，美國總體經濟具有不確定性，預期指數偏空震盪。不過，近期將公布9月營收，可聚焦基本面、明年成長趨勢佳的公司。群益投顧研究部副總裁曾炎裕則點名「三能概念股」，包含節能、儲能及創能領域，短中長期投資各有優勢。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意