陸地產龍頭恒大債務問題持續發酵，雖趕在9月底前宣布珠三角近20個建案復工，力挽市場信心，但標普仍估資金缺口高達千億人民幣，風暴仍是現在進行式，財信傳媒董事長謝金河今（1）日在臉書卻指「恒大已死」，只看如何肢解而已，更擔心陸房市泡沫在即，點名6家企業恐繼恒大之後浮上檯面。

在9月初簽下「保交樓」軍令狀後，恒大微信公眾號「恒大地產在珠三角」日前發文表示，廣州恒大紫荊學府、順德恒大江灣、清遠恒大花溪谷等近20個項目恢復施工，公司雖稱交樓順利進行，但中國指數研究院9月30日公布的「1～9月房地產企業銷售業績」卻顯示，恒大9月銷售額僅170億元人民幣，較8月大減超過5成。

國際信評機構標普則認為，陸銀行對恒大債務覆蓋面有限，雖不至於演化成「雷曼時刻」，但恒大的資金缺口上看千億人民幣，預料公司仍需拋售大量資產，才有機過度過難關。

雖恒大危機仍在延燒，各界也持關注後續動態，但謝金河認為，「最近全球都在說恒大，其實現在只看如何肢解而已，像這兩天變賣盛京銀行股權」，反而陸房市泡沫化的問題更值得擔憂。

他援引《日經》報導1990年日本房地產泡沫爆破的房價與所得比為例，當年東京、京都是18倍、大阪14倍、神奈川15倍；而現在深圳高達58倍、北京56倍、上海46倍、廣州41倍，可見陸房地產泡沫之大。

老謝表示，一個經濟體必然會出現經濟高速增長期，等到成長趨緩，資金流出，高成長累積的泡沫必須清理，這時泡沫吹破，經濟會進入辛苦調整期，台灣和日本是1990年代的難兄難弟。

1989年尾，日經指數最高到38957點，東京的房價暴漲，1個日本可以買下4個美國，泡沫吹破後日本經濟調整30年。台灣1980年代跟著日本奔馳，90年代房地產大亨不可一世，國揚股價最高215元、楊天生的長億235元、寶祥650元、寶成建設275元、保固475元。

他更指，房地產泡沫前夕一定會出現股價崩跌、負債膨脹、經營者大力經營政商關係等現象，90年代人稱「泰公」的劉泰英，旗下主掌的黨管會忙得不得了，最後像高雄的建商如宏總、尖美、長谷、寶成幾乎全倒，高雄大樓蓋得愈高，倒得愈快。整個90年代，房市泡沫危機幾乎炸遍全台灣。

現在這個大浪直撲大陸，用跑百米速度奔馳超過30年的大陸經濟，開始步入台日後塵，而中央一連串監管行動，更可能使泡沫催化。大陸很多人相信房市只漲不跌，賺到錢的人拚命借錢買房，現在到了算總帳的時刻，謝金河更稱「去年我說大陸即將面臨90年代的台灣病，現在看起來腳步逼近！」

他也將近日大陸資不抵債、股價崩跌、市值縮水、債務龐大的房企進行初步搜尋，點名債務近千億港元、市值卻僅32.32億港元的花樣年看來不妙；而孫宏斌的融創中國、李思廉的富力地產，還有拍拍屁股走人的潘石屹SOHO中國、在A股上市的華夏幸福、綠地集團，都很有機會逐漸浮上檯面。

(時報資訊)