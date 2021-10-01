【時報-台北電】富士康宣佈，將以2.3億美元的價格收購美國電動汽車初創公司洛茲敦汽車公司（Lordstown Motors）位於俄亥俄州的一個皮卡組裝工廠，該工廠還將支持富士康在美國的另一個合作夥伴Fisker。

富士康大舉轉型赴美造車，更大的可能性是為其長期客戶蘋果公司未來的汽車代工做準備。

根據新浪財經新聞的報導，富士康是全球最大的合同電子製造商，也是蘋果iPhone的最大的組裝廠商。根據協定計畫，雙方將在2022年初之前製造數量有限的車輛以進行測試和監管批准。

Lordstown通過與富士康的合作，將能夠轉向資本密集度較低的商業模式，預計該交易將在六個月內完成。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)