近期印度股市表現強勁，Sensex指數刷新歷史新高紀錄，今年以來漲幅逾二成，在全球主要股市漲幅中名列前茅，連帶印度股票基金績效也是紅光滿面，其中新台幣級別平均漲幅達18.88％，優異表現受矚目。

投信法人表示，印度疫情穩定，經濟復甦態勢不變，資金持續流入，扮演股市動能要角，加上其官方政策支持力道未變，因此後市表現仍值得期待，建議不妨趁勢以印度基金介入布局，把握投資成長機會。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，從疫情發展來看，印度的確診數維持低檔，加上疫苗施打進度加快，有助疫情維持穩定，預期年底前將達到70％第一劑接種率，經濟活動持續改善，因去年低基期的影響，明年全球GDP預估可望有9.5～10％增長。

受惠於低利率、企業強化資產負債表、印度官方推廣「印度製造」等多重利多加持下，印度正處於新一波資本支出循環，對經濟成長具有加強效應。今年稅收優於預算規劃，也讓政府有餘裕空間，增加投資性財政支出，有助續吸引資金目光，提供股市動能。

林光佑指出，外部因素來看，隨著美國減債，及大陸恒大破產議題，不確定性陸續消化、印度本身無利空且企業成長動能仍佳，且當地節慶旺季展開，表現仍值得期待。投資操作上，包括疫情發展、國際油價走勢、美元走勢等需持續觀察。

印度股市配置，可關注與消費旺季相關的內需相關股，如消費、金融，此外，工業及水泥原物料中長期展望仍佳，逢低可伺機布局。

(時報資訊)