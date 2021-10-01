【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據國際貨幣基金（IMF）周四公布的最新報告，美元仍然是全球央行持有最多的儲備貨幣，而中國人民幣在全球央行外匯存底的占比則連升6季。

　報告指出，第二季美元在全球央行外匯存底的占比持穩於59.2%，與第一季的59.5%變化不大。

　第二季歐元的占比為20.5%，大致與第一季的20.6%持平。歐元占比曾在2009年達到28%，創下歷史新高。

　第二季人民幣占比為2.6%，較第一季的2.4%進一步擴大，為連續第六個季度攀升。第二季全球央行的人民幣儲備增加7.2%，達到3,110億美元。

　此外，數據顯示第二季全球外匯存底達到12.817兆美元，較第一季的12.584兆美元增加，並創下歷史新高。

(時報資訊)

#人民幣

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
28771.07 -681.59(2.31%)
14:15
南韓KOSPI
3019.18 -49.64(1.62%)
14:32
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
6997.14 -89.28(1.26%)
15:11
法國CAC
6422.88 -97.13(1.49%)
15:11
德國DAX
15003.10 -257.59(1.69%)
15:11

延伸閱讀