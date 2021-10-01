【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據國際貨幣基金（IMF）周四公布的最新報告，美元仍然是全球央行持有最多的儲備貨幣，而中國人民幣在全球央行外匯存底的占比則連升6季。
報告指出，第二季美元在全球央行外匯存底的占比持穩於59.2%，與第一季的59.5%變化不大。
第二季歐元的占比為20.5%，大致與第一季的20.6%持平。歐元占比曾在2009年達到28%，創下歷史新高。
第二季人民幣占比為2.6%，較第一季的2.4%進一步擴大，為連續第六個季度攀升。第二季全球央行的人民幣儲備增加7.2%，達到3,110億美元。
此外，數據顯示第二季全球外匯存底達到12.817兆美元，較第一季的12.584兆美元增加，並創下歷史新高。
(時報資訊)
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