瞄準疫後報復性消費來臨，LINE Bank 1日宣布與LINE Pay聯手，推出「綁Pay刷有購利」活動！不論新戶、舊戶刷卡通通有禮，只要使用LINE Pay綁定LINE Bank快點卡付款，自2021年10月1日起至12月31日止，不限通路、筆筆消費享LINE POINTS 3.5％點數回饋。此外，加碼優惠通路更新增Watsons屈臣氏。只要週末至屈臣氏結帳，首筆最高有機會拿到LINE POINTS 18.5％點數回饋。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank為了感謝新、舊用戶的支持，10月接力再與LINE Pay攜手推出「綁Pay刷有購利」優惠，只要支援LINE Pay綁定LINE Bank快點卡的店家都能使用，每一筆點數回饋拉高到LINE POINTS 3.5％。

除了LINE Pay以外，LINE Bank與生態圈合作更深化，攜手LINE TAXI、LINE MUSIC推出「新戶開卡禮快享券兌換活動」，活動自9月15日起至10月31日止，每位新戶完成任務，可獲得「新戶開卡禮快享券」序號兌換LINE TAXI九折券三張，以及LINE MUSIC 最高51天體驗券。

LINE Bank於10月1日起再新增一藥妝通路屈臣氏，選用「快點過週末」優惠的用戶們，在屈臣氏和既有優惠通路momo購物網都能享受指定時段限量加碼回饋，且兩個通路的回饋名額分開計算！而對新戶來說，完成開戶綁定不但能獲得「開戶禮」LINE POINTS 300點，每人每月還有機會享各項優惠最高500點回饋，總計最高可以獲得LINE POINTS 800點。

LINE Bank 在10月祭出五重好禮，包括：一、Pay綁LINE Bank快點卡筆筆享LINE POINTS 3.5％回饋屈臣氏週末優惠加碼；二、「快點吃午餐」、「快點過週末」週週首筆最高回饋18.5％新增通路屈臣氏；三、開戶禮LINE POINTS 300點繼續送；四、12個月1.1％高利定存搶客?預計吸納廣大儲蓄族群；五、新戶再送LINE TAXI九折券、LINE MUSIC最高51天體驗券。

(時報資訊)