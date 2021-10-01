【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數201.19點，跌5.40點；總計88家漲、655家跌、31家持平；委買3599910張、委賣2118847張；總成交值660.69億元。

(時報資訊)

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