【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數16570.89點，跌363.88點；總計42家漲、926家跌、32家持平；委買17541312張、委賣12229373張；總成交值3396.28億元。

(時報資訊)

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