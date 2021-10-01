【時報記者任珮云台北報導】30多年的老舊大樓，一樣可以作為節能減碳的典範！為了落實節能減碳，台北市2015年起首辦特有的節能減碳評選活動，今（1）日舉行頒獎典禮，中影公司八德大樓獲得「2021台北市節能領導獎」的典範獎，幕後功臣是由本月即將轉上市的森崴能源(6806)子公司富威電力提供的專業節能輔導。富威電力是國內專業的「能源技術服務業」（Energy Service Company，簡稱ESCO），並取得售電執照，除了銷售綠電，富威電力更推出節能、儲能系統等電力服務，提供客戶最佳用電方案。

中影公司表示，八德大樓雖為使用超過30年的大樓，但持續導入最新節能設備，積極成為新綠能大樓。此次節能量為17.4萬度電，減少溫室氣體碳排放量約88.566公噸，若以每棵樹木一年可吸收約12公斤的二氧化碳計算，相當於種下7380.5棵樹木。

負責中影能源管理的富威電力指出，中影八德大樓的用電契約容量為990KW，每年電費約千萬元，透過冰水主機、空調箱、水泵、電梯、燈具的汰舊換新，及新設全熱交換器和電能監控系統，發揮節能效率，省下可觀的電費。

其中，最特別的是為維持室內空氣品質，裝設全熱交換器，透過偵測室內二氧化碳濃度，藉由室內及外氣空氣全熱傳遞，經吸附材質的除濕效果，降低外氣空調負荷，減少冰水主機耗電，達到最佳節電效益。

富威電力節能事業部資深經理林振芳表示，ESCO是以節能績效保證型契約（Energy Saving Performance Contract，簡稱ESPC ）進行節能改善專案，雙方以契約形式約定節能專案的節能目標，並在專案完成後依雙方約定由第三方公正單位進行節能績效驗證，達到保證的節能績效才須付費，對於企業而言，不必承擔專案失敗的風險，又能節省能源費用，可謂一舉兩得。

(時報資訊)