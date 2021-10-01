外媒報導指美國政府要求台積電等廠商提供機密資料，引發各界高度關注，對此，藍委江啟臣表示，當台積電遇到美方的不正當要求，政府卻沒有出面公開向美方呼籲或要求協商，反觀韓國不只是已經掌握訊息，其政府也準備和美方協商，江批評，「蔡政府只會護高端，不會護神山」？

江啟臣今（1日）在臉書發文表示，美國政府要求各大晶片廠商提供營業秘密資訊，引起市場譁然，此舉將影響企業經營、重創企業競爭力， 但反觀韓國政府，不只是已經掌握訊息，南韓產業通商資源部交涉本部部長呂翰九更主動表示，政府將出面持續與美方協商，盡量減少損失，過去韓國政府不只用晶片換疫苗，為了莫德納疫苗延遲交貨影響到國人接種，直接派出政府官員赴美交涉，成功催貨甚至提前交付。江啟臣批評，「蔡政府除了護高端，還為我們做了什麼」？

江啟臣直言，當美國、德國、日本缺晶片向台灣求援，政府就要台積電配合，台積電也二話不說提供協助；政府採購疫苗失策，造成國內疫苗短缺的窘境，台積電也跳出來捐贈疫苗，但是當台積電遇到美方的不正當要求，卻沒有出面公開向美方呼籲或要求協商，捍衛台灣的護國神山，根本是過河拆橋。

對於美國的下一步，江指出，美方現在雖說企業可以「自願」提交，但同時也說了不提交會有「工具」處理，更祭出國防生產法，看來已非企業能否自主提交資訊內容，當營業秘密被揭露，等於企業競爭核心被掌握，如何在商業市場與人競爭，恐怕連企業生存都有問題。台積電為了台灣出錢出力，但蔡政府只有無情無義的對待，放任美國對台積電予取予求，這樣的政府還有什麼存在的價值？

針對台積電被美方要求交機密一事，經濟部長王美花今在立法院受訪時表示，美國請廠商提供資訊確認是自願性質提供，廠商如需要政府協助，經濟部一定協助，不樂見把特定廠商當做政治攻防，經濟部已向美方官員了解情況，美國政府不會洩露、公開廠商提供的資料。

(時報資訊)

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