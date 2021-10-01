澳洲前總理艾波特指出，他「強烈支持」台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；同時強調除非中國放棄「霸凌」手段，否則CPTPP應該拒絕中國加入。

中國及台灣分別於9月16日、22日正式申請加入CPTPP，持續引起國際社會關注。

澳洲新聞通訊社（NCA NewsWire）昨天報導，澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）昨天出席國會的外交、國防及貿易事務聯席委員會所屬的「CPTPP會員擴大調查」（Inquiry into expanding membership of the CPTPP）公聽會。他表示，即使可能會觸怒中國，他仍然「強烈支持」台灣加入CPTPP。

艾波特強調，除了有人擔心會進一步觸怒中國之外，根本就不存在其他反對台灣加入CPTPP的理由；他說：「我倒樂意聽聽反對接受台灣加入的理由。」

艾波特指出，中國對澳洲和眾多其他國家的不滿，本來就到了無以復加的地步了；既然中國不可能更加不滿了，故此不應該顧慮可能進一步觸怒中國的問題。

艾波特表示，在中國停止任意武斷地杯葛澳洲產品出口之前，CPTPP應該拒絕中國加入。他批評，中國正利用貿易作為霸凌澳洲以及對付其他國家的「戰略武器」。

艾波特反對讓中國進一步整合至世界經濟秩序當中。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一個多邊自由貿易協定；前身為「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP。日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。

經過溝通談判，CPTPP已於2018年12月底生效，11個成員國中，墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、秘魯8國已完成批准程序，另有汶萊、智利和馬來西亞3國尚未完成批准。

另外，英國亦於今年初申請加入CPTPP，成為第一個正式申請加入的「非發起國」國家。艾波特也支持英國加入CPTPP，他亦希望美國考慮重新加入。

(時報資訊)