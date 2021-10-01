大陸缺電危機遍及許多省市，東北網調預測，10月1日遼寧全省最大電力缺口為83萬千瓦，依據大陸國家發改委「有序用電管理辦法」，顯示為一般缺電IV級藍色預警信號，官方決定10月1日16時至20時啟動實施有序用電IV級措施，遼寧全省限制電力83萬千瓦。
央視報導，遼寧省十一假期期間將全力保障電力供應，不會影響商業和日常生活用電，但局部工業限電。
新華社報導，入夏以來，遼寧用電負荷屢創歷史新高。十一期間，國網遼寧電力將綜合施策、全力應對，在提升發電供給方面，主動與省內火力發電企業溝通協調發電事宜，近日有2台共計65萬千瓦機組併網發電，後續還將有3台共計130萬千瓦機組併網發電。
(時報資訊)
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