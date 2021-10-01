【時報記者王逸芯台北報導】為徹查全球晶片缺貨荒，美國要求台積電(2330)、韓國三星等業者提供機密資料，成為近期市場討論焦點，經濟部態度自然也受到各方關注，經濟部長王美花今(1)日強調，該事情是「自願性質」、也不是針對台灣，希望外界勿將其解讀為政治攻防。

經濟部長王美花今赴立法院備詢，受訪時被問到美國限45天內，要求台積電、三星等，須交需相關機密文件，以利其探究全球晶片荒的主因，她表示，這件事情是「自願性質」，美國商務部邀請了美國、韓國、台灣等所有廠商對半導體供應問題交換意見，請廠商填寫的問卷也是請所有廠商提供，並非針對性，希望外界不要把特定廠商當作政治攻防，除此之外，廠商需要政府協助的時候，政府一定會協助，且經濟部也已向美國官員進行了解，獲悉，美國政府不會洩露、公開廠商所提供的資料。

另外，王美花也表示，前幾個月車用晶片荒是因為馬來西亞疫情嚴峻所致，現在產能已經恢復達80%，相信對車用晶片的供給會有很大的幫助。

針對此重大事件，經濟部已表示過，美國政府為舒緩及了解全球半導體、尤其是車用電子晶片缺貨現況，近期邀業者交流討論；對於要求業者提供相關銷售資訊，目前的做法是採行自願性提供，且並非只針對非美系業者。同時，經濟部與我關鍵半導體業者合作緊密，我國業者了解全球車用晶片需求關係重大，也牽涉全球景氣復甦速度，以台積電為例，該公司積極投入與利害關係人合作，克服缺貨問題，在車用晶片關鍵的MCU晶圓品項上，出貨可增加達60%。

(時報資訊)

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