大陸限電情況持續，據傳中央官員對幾家大型國有能源公司要求，在煤炭、電力、石油等能源領域，需「不惜一切代價」確保2021年冬季供應。

外媒引述消息人士透露，相關命令是來自主管能源和工業生產的副總理韓正，且命令是在日前官方的國有資產管理機構以及經濟規劃部門官員召開緊急會議時擬定。消息人士強調，政府不會容忍出現大停電。

報導指出，這次緊急會議凸顯大陸的嚴峻形勢，在能源短缺危機籠罩下，多地不得不削減工業部門用電，部分住宅區甚至面臨突然停電。大宗商品分析師認為，大陸相關指令料將加劇能源市場波動，且意味大宗商品不可能接近降溫，「會不惜代價競購煤炭或液化天然氣」。

(時報資訊)