【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據周五公布的最新調查報告，中國經濟成長放緩的跡象，以及Delta變種病毒引爆新一波新冠疫情導致工廠停工，9月亞洲製造業活動低迷不振。

　9月馬來西亞和越南的製造業陷入萎縮，日本製造業則創下7個月來最疲弱的擴張。

　調查顯示，當亞洲現在還在奮力掙脫疫情造成的衝擊之際，晶片短缺和供應斷鏈加劇了該地區製造業的困境。

　中國經濟增長動能減弱帶來新的打擊，周四公布的官方製造業採購經理人指數（PMI）顯示受到擴大限電影響，中國9月工廠活動意外萎縮。

雖然民間調查、財新/Markit製造業PMI指數繼8月下滑後，9月表現優於預期，但這個全球第二大經濟體經濟減速的跡象持續升高，使其亞洲鄰國的前景蒙上陰影。

　au Jibun Bank日本9月製造業PMI終值為51.5，低於8月終值52.7，並創下今年2月以來最緩慢的擴張速度。負責日本PMI調查的IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，供應鏈中斷持續削弱製造業活動和需求。

　南韓9月製造業PMI從8月的51.2升高至52.4，顯示其製造業活動已連續第12個月維持擴張。但調查亦顯示持續存在的供應鏈問題，使製造業者信心下滑。

　台灣9月製造業PMI從8月的58.5跌至54.7，為連續第2個月放緩，並創下去年8月以來新。越南9月製造業PMI與8月持平，為40.2，仍然深陷萎縮。

(時報資訊)

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