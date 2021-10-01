國內受益人數最多，規模逾新台幣900億元的國民ETF「元大高股息(0056)」，2021年除息進入倒數一個月，預計在10月中下旬除息交易，將達成連續11年配息紀錄，並可望連續第四年配息率在5%以上，市場買盤對此把握台股震盪機會搶進，受益人數逆勢創新高，買盤撿便宜兼領高股息。專家指出，0056就是要在相對低點買進，不僅殖利率相對更高，且填息能力強勁，是高股息存股首選。

0056為台灣成立時間最久的高股息ETF，選股方式簡單，就是挑選台股上市市值前150大個股中，預測未來現金股息殖利率最高的前三十名，這麼做的優勢在於兼顧市值流動性與殖利率表現，統計成立以來平均年化配息率4.7%，近三年更分別達5.7%、6.2%與5.4%，現金股息殖利率的表現甚至比國人喜歡存的領息標的兆豐金、中華電、中鋼等還要更好；若同樣於2018年的各自除息日前一日買進，並參與除息至今，0056約可領到25萬元，領息領贏老牌萬年存股。

市場以往多半習慣透過個股參與股息發放，不過現在已逐漸了解到長期存股領股息，其實透過ETF更適合一般投資人，因為ETF可以分散單一個股風險，大幅降低存錯股票的機率。截至9/24，0056股東人數第三季季增89101人，總人數是全台股第十名；零股股東人數107567人突破10萬大關；定期定額交易戶數第二名，僅次於同為國民ETF的0050，均顯示要存高股息，存0056是市場絕對首選。

至於高股息ETF的進場操作方式，理財專家認為，相對於成長型的ETF，0056這樣高股息特色的ETF更要把握機會低點承接，因為高現金股息可以提供股價下檔支撐力道，在價格低的點位買進，相對殖利率更高。而且ETF會定期依照指數編製調整成分股，自動汰弱留強，自2007年成立以來，歷經多空行情考驗依舊仍繳出穩定配息表現，對於存股族是足以放心投入的優質標的。

0056即將在10月初公布第一階段收益分配評價結果，以目前0056所追蹤的臺灣高股息指數殖利率逾5%來推估，本次0056的殖利率可望上看5%以上；近三年0056填息天數平均僅52天，強勁的填息能力值得投資人進場布局，把握10月中下旬除息交易日買進，都可以參與到除息。

統計期間2018年至2021年。*元大高股息2021年尚未除息，係以股價33元與配息率5%估算。未計算交易成本。(資料來源/CMoney)

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