【時報編譯張朝欽綜合外電報導】澳洲貿易部長Dan Tehan周五表示，與歐盟的貿易談判已經向後推延。此前澳洲決定取消與法國的一項價值400億美元交易。

　澳洲上個月取消了與法國海軍集團(Naval Group)簽訂的常規潛艇艦隊製造協定；轉而在與英美兩個國家達成三邊安全夥伴關係之下，將利用美英的技術建造至少8艘核子動力潛艇。

　法國指責美國和澳洲在他背後捅了一刀，並召回駐澳洲和美國的大使。

　為了聲援法國，歐盟執委會主席馮德萊恩(von der Leyen)質疑歐盟是否能與澳洲達成貿易協議。

　Tehan在周五拒絕就潛水艇採購在事件中的角色提出評論，但證實，原定10月12日舉行的貿易談判，將推延到11月。

(時報資訊)

#潛艇艦 #澳洲 #歐盟 #法國

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