【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數201.13點，跌5.46點；總計85家漲、629家跌、42家持平；委買6711839張、委賣4721338張；總成交值459.27億元。

(時報資訊)

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