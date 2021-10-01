【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16569.22點，跌365.55點；總計39家漲、926家跌、29家持平；委買28601998張、委賣21632420張；總成交值2347.61億元。

(時報資訊)

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