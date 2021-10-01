【時報記者任珮云台北報導】疫情解封，各行動支付及銀行信用卡業者紛紛推出高回饋優惠，迎消費復甦商機並擴大數位生態圈。LINE Bank今宣布攜手LINE Pay不限通路筆筆享LINE POINTS 3.5%回饋；而中信金旗下中信銀也看好4Q信用卡刷卡動能回升，中信銀攜手和泰集團發行聯名卡，短期發卡目標上看20萬張，且打出不限金額購車都回饋1%的和泰Pay，聯名卡用戶可以透過信用額度與預繳信用卡帳戶的方式，全額購車全額回饋。

LINE Pay宣布綁定LINE Bank快點卡付款，自10月1日起至12月31日止，不限通路、筆筆消費享LINE POINTS 3.5%點數回饋。此外，加碼優惠通路更新增Watsons屈臣氏！只要週末至屈臣氏結帳，首筆最高有機會享有LINE POINTS 18.5%點數回饋（已含3%基本回饋，及0.5% LINE Pay付款加碼回饋）。

至於中信和泰聯名卡，除了不限金額購車都回饋1%的和泰Pay，預約yoxi乘車派遣服務最高也有6%和泰Points回饋；至中油直營站與加盟站，或家樂福、大潤發、愛買、IKEA、特力屋等賣場，也可獲得2%和泰Points回饋。中信銀支付暨消金產品處副總陳德風表示，從今年國內消費來看，第1季強勁，但第2季受到疫情影響開始衰退，第3季正慢慢恢復中，預估第4季在振興五倍券帶動下，表現會比第2、3季好，甚至可望回到第1季水準。預期今年中信簽帳金額成長有機會可超越7%。

(時報資訊)