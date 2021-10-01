氣動元件大廠亞德客-KY被大陸列為優先供電企業，廣東佛山及浙江寧波兩地工廠9月底出貨未受大陸限電影響，稼動率維持110％，但9月工作天數比8月減少2天，初估9月出貨比8月少，優於去年同期。大陸十一長假今（1）日展開7天長假，亞德客與大陸廠員工達成共識，決議10月4日提前開工生產。

亞德客指出，大陸廣東佛山、浙江寧波等地都實施限電措施，亞德客屬於優先供電企業，生產不受影響，佛山廠曾配合當地政府要求停工1天，亞德客調整為每週1天的休假日，並未影響9月整體生產，大陸廠9月最後幾天出貨未受限電影響。9月有中秋節假期，工作天數比8月減少2天，9月出貨很難超越8月。

亞德客表示，第三季營運相對第二季屬於淡季，但9月整體接單出貨比回升超過1，大陸廠設備稼動率仍維持110％，優於去年同期，可望續創同期歷史新高，第四季線性滑軌出貨會大幅成長，營業額可期。

亞德客今年辦理10,975張現金增資案，每股發行價格訂為718元，外界關注最近股價遭到狙擊而下跌，是否影響亞德客現增案募集。亞德客表示，亞德客現增案承銷商採取包銷制，不論認購情況如何，亞德客都可募集78.8005億元資金。

(時報資訊)

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