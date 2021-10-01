外傳美方要求台積電等晶片業者提供機密資料，經濟部長王美花於立法院受訪時表示，政府一直有掌握狀況，美方要求廠商提供相關資訊，是屬於自願性質的提供，沒有針對性。

不只是台積電，美國政府也要求韓國三星、SK海力士和英特爾等晶片製造商，11月提交客戶名單、生產計畫、庫存狀態等報告，以了解全球晶片短缺的問題。

由於事涉台積電機密生產資料，外界好奇政府是否有所掌握？

王美花表示，美國商務部邀請了美國、韓國、台灣等所有廠商對半導體供應問題交換意見，請廠商填寫的問卷也是請所有廠商提供，並非針對性，政府一直都跟廠商密切合作，也都了解。

王美花強調，如果廠商需要政府協助時，政府一定會協助了解，或探尋有什麼需要溝通，我方政府希望不要把特定的廠商當做政治的攻防，這是我們不樂見的。

她也表示，美國政府關心晶片生產狀況，主因是全球車用晶片短缺，經過這麼多個月，台灣廠商也增產車用晶片，為什麼還是出現嚴重的短缺問題，使得汽車製造商停產。

對於車用晶片最新發展，王美花指出，在車用晶片產業，台灣也是做代工生產，所代工生產的晶片其實是交回給晶片設計廠商，車用晶片設計廠商大部分是自己生產，3成交給台灣的廠商生產，但非常重要的是，生產之後要封裝測試。

台灣生產的3成晶片，大概三分之一是在台封裝測試，三分之二送到東南亞國家，特別是馬來西亞做封裝測試，前幾個月馬來西亞的疫情比較嚴重，當地封裝測試廠出現停工停產問題，所以讓整個晶片供應不順暢。

王美花表示，馬來西亞的廠近月來已恢復產能80％，後續應對改善晶片的供給會有幫助，台灣廠商應該也把這樣的情形對美方說明。政府清楚這個事情的狀況，對美國了解怎麼樣促進晶片供給會有幫助，商提供的資料是自願性的，台積電不會侵害客戶或股東權益。

(時報資訊)

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