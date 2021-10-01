越秀集團9月30日宣布，以協議安排方式私有化創興銀行的計劃順利完成，這也是繼12年前永隆銀行被招商銀行收購之後，第二家港股上市銀行完成私有化退市流程。

陸媒引述越秀集團9月29日公布，創興銀行廣州海珠支行正式開業，成為該行在廣州開設的第三家分支機構。此前，創興銀行計劃成立一家大陸法人銀行及發展新核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。

越秀集團2014年收購創興銀行75％股權，這是香港32年來首次由非銀行金融機構收購香港持牌銀行，也是大陸首次由地方國企併購香港銀行。創興銀行財報顯示，截至2020年末，該行總資產達2,329億港元，是2013年收購前的2.7倍。

(時報資訊)

#創興 #收購 #私有化 #永隆銀行

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