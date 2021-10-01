【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股道瓊指數和標普500指數重挫，以及投資人越來越擔心全球各種供應鏈受阻的問題，將導致高漲的通膨持續更長的時間，周五日股早盤重挫2%，並跌至1個月新低。

　由於缺人、缺料、缺船、歐洲天然氣價格飆漲以及中國大規模限電，全球物價上漲壓力正持續升高。

　市場對日本央行發布的短觀報告反應冷淡，該報告中的數據反映企業信心的狀態。

　周五日經225指數晨收大跌2.01%，為28,861.83點，東證一部指數大跌2.15%，為1,987.04點，已經將日相菅義偉於9月3日宣布請辭以來的累計漲幅全數回吐。

　本周以來，東證一部指數已經下跌4.9%，料將為2020年初新冠疫情導致股市崩盤以來的最大單周跌幅。

矽晶圓製造商Sumco大跌逾3.2%，前一日該公司在盤後宣布擬出售1,280億日圓（相當於11.4 億美元）新股，為擴產提供資金，除了日本之外，Sumco亦計畫在台灣建造新廠，擴大在台灣的產能。

　周四納入日經指數的股票漲多回吐，任天堂跌逾5%，村田製作所跌4.6%，日本市值第二大公司Keyence跌逾2%。

　東芝逆勢上漲逾3%，此前美國避險基金Elliott Management宣布持有該日本工業集團大量股份。

(時報資訊)

#道瓊指數 #標普500指數 #日經

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
28680.89 -771.77(2.62%)
12:06
南韓KOSPI
3029.38 -39.44(1.29%)
12:06
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
7086.42 -21.74(0.31%)
09/30
法國CAC
6520.01 -40.79(0.62%)
00:05
德國DAX
15260.69 -104.58(0.68%)
09/30

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