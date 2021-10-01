勞動基金、退撫基金今(10/1)日公布最新投資收益，今年前8月累計投資收益，勞動基金已達3750.4億元，收益率8.15%；退撫基金則為648.3億元，收益率達9.67％，顯然退撫基金投報率略勝一籌。

勞動基金運用局今日公布，勞動基金8月單月獲利525.6億元，累計前8月投資收益3750億元，未年化之收益率為8.15％，至8月底止，勞動基金規模則已達4兆9821億元。若加計衛福部及農委會委託經營的國保基金及農退基金，合計前8月收益已突破4000億元，達4097.1億元，收益率8.18％。

公務人員退撫基金今日也公布8月單月投資獲利79.41億元，累計前8月自行經營部分固定收益為7.45億元，收益率僅0.35％；自營經營資本利得為242.43億元，收益率18.4％；委託經營收益為398.42億元，收益率12.35％。合計整體退撫基金前8月投資收益為648.3億元，收益率達9.67％。

受惠於全球股市頻創新高，股票投資可說是獲利豐碩，退撫基金指出，今年截至8月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.26％、台灣加權股價指數上漲18.72％、MSCI全球指數上漲15.91％、巴克萊全球債券指數下跌2.33％。

勞動基金運用局則表示，全球經濟情勢充滿變數，加上金融投資工具日漸多元化，市場潛在投資風險與日俱增。而勞動基金的投資收益與安全性，攸關勞工退休生活保障，因此，兼顧各基金之投資收益及風險控管機制，一直是運用局努力的目標，也積極強化內控機制，精進基金風險控管，以促進基金有效運用及維護基金之安全性。

為符合相關法令規定及分散風險，投資操作過程中，運用局表示，不會僅投資單一市場或標的，而是會參考國際投資趨勢，透過多元資產配置，將勞動基金資產適度分配在國內外存款、債券、股票及另類資產等投資項目，透過資產屬性的不同，進行多元化投資布局，以建構能兼顧基金收益又能分散風險的投資組合，以符合退休及保險基金對於安全性之需求。

(時報資訊)